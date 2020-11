Sebastian Walukiewicz si è preso la difesa del Cagliari con Diego Godin. Il centrale polacco classe 2000, arrivato l'anno scorso per circa 4 milioni di euro, ora ne vale quasi il doppio. Ma il presidente Giulini, se decidesse di venderlo la prossima estate, alzerà di molto la richiesta.



Intanto l'ex terzino Vittorio Pusceddu ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Walukiewicz è un difensore centrale dal profilo internazionale. Qualche big italiana ha messo gli occhi su di lui da tempo. Ha ancora ampi margini di miglioramento, specie in fase di marcatura e non possesso".



"Lykogiannis è il classico terzino di gamba. In pochi lo sottolineano ma in fase difensiva è un calciatore completo. Ha piede ma deve prendere più coraggio e spingere di più durante la partita".

"A me piace moltissimo Zappa. Quando attacca può far male a qualsiasi avversario. Un ottimo acquisto. E credo che in futuro sentiremo parlare di Sottil. Ha qualità e voglia di arrivare".