. Il "Soldatino" bianconero ha giocato sia in bianconero che in viola, e a pochi giorni dal brutto ko della squadra di Pirlo ha analizzato la situazione della Juve nella nostra intervista. Ma non solo. L'ex bianconero ha parlato anche di scudetto, Champions e di Andrea Pirlo..."Il gol di Vlahovic e l'espulsione di Cuadrado hanno condizionato la partita della Juve e hanno dato una carica enorme alla squadra viola. I bianconeri non hanno mai saputo gestire questa gara, anche per merito di una grande Fiorentina".