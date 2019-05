Giovanni Di Lorenzo sarà il primo colpo di mercato del Napoli. L'operazione è praticamente in chiusura per il terzino dell'Empoli, autore di un'ottima stagione nonostante la retrocessione con 37 presenze, 5 reti e 3 assist all'attivo. Seguito da vicino da tanti club, Di Lorenzo è a un passo dal vestire la maglia azzurra per un'operazione da 10 milioni di euro più bonus: intesa in dirittura d'arrivo con l'Empoli, la trattativa è in fase molto avanzata e il club del presidente De Laurentiis conta di dare presto l'ufficialità con le visite mediche già in organizzazione.



Per Di Lorenzo è pronto un contratto di cinque anni, le indiscrezioni di questi giorni sono confermate: il Napoli ha prenotato il terzino dell'Empoli e vuole evitare sorprese dagli altri club italiani e stranieri che si sono mossi, affare vicino al traguardo.