Di Lorenzo chiede la cessione al Napoli: come cambia il mercato

Dopo l'addio di Spalletti e Giuntoli, un altro pezzo dello scudetto 2023 potrebbe lasciare Napoli. Uno dei più importanti. Il capitano, il simbolo di una squadra che aveva incantato l'Europa intera con un calcio propositivo e offensivo. Rispetto a due anni fa però la situazione è cambiata,- Il giocatore ha avuto una stagione complicata come tutta la squadra, sono stati cambiati tre allenatori (Garcia, Mazzarri e Calzona) ma lui era sempre in campo. Le ha giocate tutte e tutte per 90 minuti, un calo fisico durante la stagione era fisiologico ed era impensabile che le giocasse tutte ad alto livello come nell'anno dello scudetto. I tifosi pretendevano qualcosa in più,: "La gente ha la memoria corta - aveva detto l'agente Mario Giuffredi in uno sfogo rilasciato a Radio Crc - Giovanni è stato uno dei migliori terzini al mondo. La sua non è una stagione da 8, ma nemmeno da 5".

- Il procuratore ha preso atto della volontà del giocatore, ne ha parlato anche con il Napoli e a breve inizierà a guardarsi intorno per capire quali sono le squadre interessate:, anche se al momento di contatti concreti non ce ne sono stati con nessun club. Saranno settimane di riflessione per Di Lorenzo, che l'estate scorsa aveva rinnovato il contratto fino a giugno 2028 con opzione per il 2029. Il Napoli proverà a far cambiare idea al capitano, al momento però la volontà del giocatore è quella di lasciare il club.