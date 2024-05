Gasperini al bivio dopo la coppa: per i bookie è la prima scelta del Napoli

21 minuti fa



"È chiaro che se dovesse esserci un modo perfetto per lasciare sarebbe questo, da vincente". Così Gasperini dopo il successo in Europa League contro il Leverkusen, che ha coronato e dato il giusto lustro al ciclo con la sua Atalanta. Le dichiarazioni aprono ora a diversi scenari. Chi da tempo ha messo gli occhi sul Gasp è il Napoli di Aurelio de Laurentiis. Gli esperti credono nell'affare e offrono a 2 l'approdo in azzurro, quota che sale a 3,50. Il Napoli, però non è l'unica interessata. Si prospetta un vortice di cambi in panchina in Serie A, che potrebbe spingere anche il Milan a puntare sul tecnico: l'ipotesi è in lavagna a 6, mentre si sale a 8 per una Juventus che ormai sembra aver scelto Thiago Motta. E un'eventuale pista estera? Bayern Monaco e Chelsea sembrano le possibili soluzioni, entrambe proposte a 15.