, terzino del, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:- "Spalletti è un tecnico di grande spessore e con lui possiamo centrare obiettivi importanti. Ho avuto un'impressione molto buona, si lavora bene, certamente il primo impatto è molto positivo. Spalletti è un allenatore esperto che ha guidato squadre importanti in carriera. Stiamo seguendo le sue indicazioni con la massima attenzione perché sappiamo che ci aspetta un campionato molto competitivo​".- "Sicuramente l'Europeo è stata una avventura indimenticabile che resterà sempre dentro di me. Sicuramente quando vinci competizioni così prestigiose, la convinzione cresce. Io, Lorenzo e Alex (Insigne e Meret, ndr) vogliamo trasmettere la nostra energie anche alla squadra e siamo convinti di poter disputare una bellissima stagione. Bisogna credere in se stessi sempre e adesso ci godiamo questa vittoria ma vogliamo anche proseguire su questo cammino".- "Finalmente avremo i tifosi al fianco. Senza pubblico il calcio sembra un altro sport. Oltretutto il calore che sa darci il popolo napoletano è straordinario e ci aiuterà tanto a partire da domenica".- "Quando incontri squadre che tornano in A ci sono sempre insidie. Il Venezia sarà molto carico ma noi vogliamo partire subito bene. La nostra rosa è forte e ripeto che abbiamo un allenatore di grande spessore. Le potenzialità per tornare in Champions ci sono, però chiaramente dovremo dimostrarlo in campo. Abbiamo tantissima motivazione e dobbiamo trasformarla in energia positiva. L'obiettivo è centrare obiettivi importanti perché siamo il Napoli".- "È una maglia molto bella, siamo contenti di averla e non vediamo l'ora di indossarla domenica sera per la prima volta al Maradona."