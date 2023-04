Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Juventus:



"Abbiamo festeggiato perché la vittoria ci avvicina al nostro obiettivo, al nostro sogno. Non è mai facile qua a Torino. Volevamo passare il turno in Champions, ce la siamo giocata alla pari e ci dispiace essere usciti in quel modo, ma la testa è alta, abbiamo giocato grandi partite contro una grande squadra. Abbiamo subito preparato la gara di oggi, i top team fanno così".



ROSA PROFONDA - "In ogni partita i subentrati ci hanno sempre dato una mano, chi entra dà sempre un contributo incredibile, il mister ha sempre lavorato molto su questo".



EMOZIONI - "Io dopo Maradona con lo scudetto al Napoli, mi vengono i brividi ripensando al mio percorso. Io e i miei compagni ci stiamo godendo queste sensazioni".