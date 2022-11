El Fideo è tornato. E lo ha fatto a modo suo. Un mese e mezzo dopo l'ultima partita da titolare con la Juve (l'11 ottobre scorso contro il Maccabi Haifa in Champions League), Angel di Maria ha rivisto il campo dal 1' con la sua Argentina, nell'amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti. Un primo tempo esplosivo, alla Di Maria, griffato da due reti e un assist d'autore per Leo Messi, decisivo per il 4-0 parziale della Seleccion (è uscito dopo i primi 45').



FORMA MUNDIAL - L'inizio di stagione con la Juve, tormentato dai problemi fisici, aveva fatto preoccupare i tifosi dell'Argentina per la spedizione in Qatar. Per la nazionale guidata da Scaloni, sarà l'ultimo Mondiale con Leo Messi e arrivare alla finale del prossimo 18 dicembre è un obiettivo concreto. Di Maria, approdato alla Juve in estate per preparare al meglio l'avventura invernale restando in Europa. Anche per l'ex Psg sarà l'ultimo tango. E la voglia di stupire non manca.