Tre criminali hanno tentato di introdursi armati nella villa di Di Maria a Torino, dove si trovava con la famiglia e in compagnia di Vlahovic. Per fermare i malviventi, notati da un vigilante, è intervenuta la polizia che ha arrestato uno dei componenti della banda dopo un inseguimento per le strade della città. L'argentino non è il primo calciatore che subisce rapine o sequestri: ecco altri famosi precedenti.