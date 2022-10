La polizia di Torino ha sventato una rapina in casa dell'esterno della Juventus, Angel Di Maria che si trova in corso Quintino Sella zona Gran Madre. Una banda di malviventi ha tentato questa sera di introdursi nella villa, ma l'intervento delle forze dell'ordine ha sventato il furto arrestando anche uno dei rapinatori.



L'ACCADUTO - Come riportato da Repubblica, alcuni testimoni hanno assistito anche all'arresto e spiegano di aver sentito delle urla e dei colpi che sembravano spari ma al momento non c'è conferma sull'uso di armi da fuoco. A lanciare l'allarme era stato il servizio di sicurezza della villa del giocatore, che ha visto i ladri già entrati nel giardino dopo aver scavalcato la recenzione. A quel punto è stata chiamata la polizia e gli uomini delle volanti sono riusciti a sventare l'assalto.