Pogba non viene da anni facili, ma non può avere perso centimetri e chili, oltre al tocco e all'intuizione. Forse potrà essere meno dinamico, ma, per esempio, il tiro in porta è un'arma che Allegri non aveva (si aspettava otto, dieci gol da Rabiot che non sono mai arrivati) e che, adesso, invece, ritrova.: era una mezzala e nemmeno delle più convincenti, è diventato un regista insostituibile nell'Inter.Se è vero, almeno in parte, che un tecnico si deve anche adattare alle qualità dei propri calciatori, è vero pure il contrario: ovvero che i calciatori devono venire incontro all'allenatore in caso di necessità.Rispetto al nostro nazionale, Paul non solo ha più esperienza, ma anche più maturità (almeno me lo auguro). Se torna alla Juve non è solo per incassare forse l'ultimo ingaggio importate della sua carriera, ma anche per dare a chi lo ha lanciato nel calcio internazionale un contributo che lasci il segno.E come si lascia il segno? Reinventarsi in un ruolo in cui, per esempio, si corre meno, ma corre di più la palla può essere un'idea, a maggior ragione per le proprietà di palleggio che detiene il francese. Quanto aiche, quando rientrerà, dovrebbe giocare a sinistra. Tra l'altro, con le sue capacità di saltare l'uomo e i suoi passaggi filtranti,Rispetto a tutti gli altri, Di Maria corre, rientra sotto la linea della palla, contrasta con agonismo e riparte. Prevalentemente riparte sulla fascia, ma sa anche convergere e tirare., il quale troverà alimento dai due nuovi arrivi.perché si esalterà nell'uno contro uno. La Juve dei duelli dominanti e vincenti. Prevedile, forse, ma difficilmente contrastabile.