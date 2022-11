Intervistato da La Nacion il fantasista della Juventus, Angel Di Maria ha parlato del gruppo di giovani conovcati dall'argentina fra cui Lautaro Martinez e dell'apporto che potranno dare per il mondiale: "I più esperti più che avere una responsabilità verso i meno esperti dovranno dar loro tranquillità. Questi ragazzi hanno già vinto la Copa América, hanno già giocato tante partite con questa maglia. Quindi, non c'è nemmeno bisogno di parlare così tanto. Anzi, meglio: si tratta più di aiutarli, ma attenzione che anche loro aiutano noi. Giocano, provano, se perdono riprovano: non hanno paura. E questo è molto importante nella selezione".