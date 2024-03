Di Maria minacciato di morte dai narcos argentini: 'Ditegli di non tornare a Rosario, altrimenti...'

Redazione CM

L’ANSA riporta una notizia sconvolgente. La polizia argentina sta indagando su alcune presunte minacce da parte dei narcotrafficanti sudamericani nei confronti dell’esterno del Benfica ed ex Juventus, PSG, Manchester United e Real Madrid Angel Di Maria.



La polizia della provincia di Santa Fe, devastata negli ultimi mesi dalla violenza del traffico di droga, ha avviato le indagini dopo che un'auto sospetta ha lanciato un cartello davanti alla sua casa di campagna a Rosario, dove il centrocampista del Benfica soggiorna abitualmente durante le sue visite in Argentina.



Il cartello, indirizzato ai genitori dell'attaccante, diceva: "Dite a vostro figlio Angel di non tornare più a Rosario, perché altrimenti uccideremo un membro della sua famiglia. Nemmeno (Maximiliano) Pullaro (il governatore locale) lo salverà. Noi non buttiamo pezzi di carta. Buttiamo piombo e morti". Il messaggio intimidatorio si riferisce a un possibile ritorno del calciatore nella sua città natale per giocare al Rosario Central.