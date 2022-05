Una settimana fa l'argentino ha segnato il gol del 5-0 per il PSG nell'ultima giornata di Ligue 1 contro il Metz, salutando a fine partita quelli che ormai possono già considerarsi i suoi ex tifosi. Infatti i campioni di Francia hanno deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, quindi il centrocampista classe 1988 ex Real Madrid e Manchester UnitedA margine della finale di Champions League in programma stasera a Parigi, non sono esclusi nuovi contatti tra le parti in attesa della definitiva fumata bianca. Intanto Di Maria è in ritiro con l'Argentina a Bilbao in Spagna, dove si sta allenando in vista della "Finalissima" di mercoledì 1° giugno a Wembley contro l'Italia.