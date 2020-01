In serie B la Juve Stabia ha ingaggiato in prestito con obbligo di riscatto dal Venezia l'attaccante esterno Francesco Di Mariano, classe 1996 scuola Roma ex Novara, nipote di Totò Schillaci: "Sono molto contento di essere qui in una piazza così calorosa e di far parte di una società ambiziosa che mi ha voluto fortemente, darò tutto me stesso per non deludere le aspettative. Forza Vespe!". Ha scelto la maglia numero 8.