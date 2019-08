Tutto rinviato. Il funerale di "Diabolik", il capo degli Irriducibili Lazio ucciso mercoledì scorso in un agguato, non ha avuto luogo. Solo un mazzo di fiori al cimitero Flaminio, gli amici e gli ultras hanno seguito il consiglio della moglie di Fabrizio Piscitelli e non si sono presentati.



SVILUPPI - Questa mattina la famiglia si è limitata al riconoscimento della salma al Policlinico Tor Vergata, dove a questo punto rimarrà la salma, in attesa di ulteriori sviluppi. Situazione ferma, in standby, tutto rinviato.