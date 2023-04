, in occasione della partita di campionato australiano tra Perth Glory e Western United - ultima squadra di un percorso da professionista iniziato nel 1999 con la maglia Prato e proseguito con quelle di Empoli, Fucecchio, Florentia Viola, Albinoleffe, Livorno, West Ham, Brescia, Bologna, Guangzhou Evergrande, Fiorentina, Watford, Atalanta, Palermo, Perugia, ancora Livorno -- che ha collezionato complessivamente 200 presenze in Serie A e ha pure disputato 17 partite con la maglia della Nazionale, conquistando un secondo posto all'Europeo del 2012 e un terzo posto l'anno dopo in Confederations Cup - attraverso un messaggio pubblicato sulla propria pagina Instagram: ". Un milione di cose da dire...Centinaia di foto da mettere...Migliaia di persone da ringraziare ...Ma sarò semplice., dai miei cari per primo e da tutte le migliaia di persone che mi seguono da più di 20 anni... AMORE PROFONDAMENTE VERO! L‘AMORE che voi tifosi mi avete constantemente sempre dato è stata ed è la mia più GRANDE VITTORIA. Adesso sono pronto ad affrontare altre sfide...Con gli stessi valori e con le stesse certezze che mi hanno accompagnato fin dal primo momento che ho preso in mano il pallone .. Passione, Lavoro duro, Umiltà, Entusiasmo, Sana follia E tante risate! POi BO...".