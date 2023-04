Scorrendo la lista dei convocati dell'Argentina per il Mondiale Under 20, il dito si ferma su un nome:. Da cerchiare in rosso., è il nuovo gioiello del Boca Juniors e da mesi lo sta seguendo anche la Juventus., ha un passato da mezz'ala e a 16 anni e 11 mesi è diventato il quarto debuttante più giovane nella storia del Boca. Nella notte tra martedì e mercoledì è arrivata anche la prima presenza nella Libertadores con tanto di assist a Varela.- La svolta è arrivata col cambio di ruolo: "Ho studiato Marcelo, mi ispiro a lui". Qualche metro più indietro et voilà, il gioco è fatto. Cche dopo qualche partita sulle tribune dello Estadio La Perrera a Las Parejas (provincia di Santa Fè), chiamò subito il Boca: "Prendetelo, è un talento".. Valentin aveva appena 9 anni, ma il Boca non se lo fece ripetere due volte.- Capello rosso fuoco, grande personalità e determinazione. Fin da piccolo: prima di trasferirsi a Buenos Aires faceva 400 chilometri per andare agli allenamenti. Veinticinco de Mayo-Casa Amarilla su e giù tre volte a settimana, sguardo fuori dal finestrino mille sogni per la testa.: "Andava ad allenarsi anche quando aveva la febbre" racconta mamma Patricia, che si commuove quando ripensa ai sacrifici fatti per il figlio: "Ci sono stati momenti in cui avevamo soldi solo per benzina e autostrada".- Sulla fascia spinge come un treno, piede sinistro e tiro facile. Nelle quattro presenze che ha fatto in prima squadra c'è anche un salvataggio sulla linea contro il Banfield.. Il City ultimamente è spesso attento ai talenti argentini, dopo Julian Alvarez ha speso più di 10 milioni per il 2003 Perrone (preso dal Velez) e ora ha messo nel mirino Valentin Barco. Il nuovo gioiello del Boca Juniors che sogna l'Europa.