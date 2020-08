Alessandro Diamanti, ex attaccante tra le altre del Livorno, parla anche di Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ai microfoni del Corriere dello Sport: "Sorpreso di quello che sta succedendo all’Inter? Sono cresciuto in Italia, questo è il bello e il brutto del nostro calcio“.



SU CONTE - “Che sia il miglior allenatore italiano. E me lo hanno confermato tutti i giocatori che ha avuto”.