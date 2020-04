. Eccoli, piuttosto pensierosi, mentre si dirigono a Downing Street per la conferenza giornaliera.Piccolo riassunto, per i distratti:, abbandonata quasi subito dal biondo pazzo, quando altri esperti, quelli dell'Imperial College, hanno fatto sapere che quella strategia avrebbe portato a mezzo milione di morti. Altri esperti (anche qui gli immunologi proliferano come funghi) ora rivelano di aver avvisato il governo di chiudere prima, ma non sono stati ascoltati. Quindi, in quanto a esperti e modelli matematici - tesi antitesi e sintesi - anche qui non ci facciamo mancare niente.Dunque,Che siamo al plateau, o forse no.Che la curva delle morti si sta appiattendo, ma forse potrebbe risalire o potrebbe perfino scendere.La logica conclusione delle evidenze scientifiche è che il Regno Unito ha esteso il lockdown fino ai primi di maggio(lunedì 4 è bank holiday, il nostro primo maggio). ", qui anche conosciuto come il ministro degli Esteri Dominic Raab, vice incaricato mentre il biondo pazzo è in convalescenza nella residenza di campagna a Chequers.Nelle varie stranezze di questo paese che guida alla rovescia e usa le once per misurare la farina (cosa alquanto fastidiosa adesso che cerchiamo di cucinare muffins a casa) ho notato due cose che definire eccentriche mi pare poco.1). Bella forza, è un'isola, direte voi, ci vuole poco a controllare. Eppure(dati Ft), che - udite udite-Una ricerca di Oxford dice che più di 130 paesi hanno introdotto una qualche forma di restrizione ai viaggi dall'inizio dell'epidemia. E che almeno il 90% della popolazione globale vive in paesi con restrizioni per i non cittadini e i non residenti che arrivano dall'estero, mentre il 39% vive dietro confini interamente chiusi agli stranieri.2) Siccome mancano i lavoratori per raccogliere gli ortaggi nei campi e questi lavoratori sono degli stagionali che di norma vengono dai paesi dell'est Europa,Riprendiamoci il controllo delle frontiere, dicevano. Basta agli immigrati dall'Est, dicevano. Erano gli slogan più gettonati della Brexit. Li abbiamo sentiti fino alla nausea e ora eccoci qui, con Mr C-19 che ancora una volta se la ride sotto i baffi.