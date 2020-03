. Troppo poco, ma meglio di niente.. Neanche durante la guerra, bombe permettendo, era mai successo.(probabilmente prevedendo la reazione del padre): ristoranti, caffè, nightclub, palestre, discoteche, piscine, teatri, cinema.Cip&Ciop oggi non pervenuti. Probabilmente sono già stati chiusi a doppia mondata nelle segrete della Torre di Londra., il Cancelliere dello Scacchiere (hanno questi nomi strani, ma è il ministro delle Finanze),, la vice di Ciop, perché quando il gioco si fa duro tirano fuori le donne, per non fare discriminazioni di genere.Dopo aver detto abbracciatevi tutti e portate il giro il virus il più possibile, ora si parla di "misure senza precedenti per tempi senza precedenti".. Per quanti mesi? Finora per tre. Poi si vedrà. Il whatever it takes di Mario Draghi fa ridere al confronto. Un bazooka da Impero, senza però più l'Impero alle spalle. Vedremo come faranno.Poi sono partiti gli slogan: costi quel che costi. Siamo vicini a voi. Non vi abbandoniamo. Non affronterete tutto questo da soli. Stiamo insieme e ce la faremo.. Comunque i soldi li mettono. E ne hanno tanti da buttarci dentro. E sono costretti a farlo perché sennò la gente gli scende in strada. Per il momento, gli altri negozi rimangono aperti. Non si sa bene per quale logica, ma se domani uno avesse una impellente necessità di andare a comprarsi un paio nuovo di Loubutin, lo può fare.. E qualcuno di questi bellocci, come riportano i tabloid furibondi, si è pure lamentato sui social che non c'è internet e ha avvisato gli amici di non scrivere su Whatsapp ma di telefonare. Uffa. Chiusi in questo castello. Che barba, che noia.Scene già viste, niente da aggiungere.. Solo che è triste vedere come la presunzione e la stupidità degli esseri umani non cambi mai. Non capisco se i giornali italiani non li leggono proprio. O se li leggono e ci ridono sopra, pensando di essere più furbi.