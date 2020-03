Quando il gioco si fa duro, il biondo pazzo si esalta. E’ tutta la vita che scrive libri su Churchill e adesso è la sua grande occasione. Questa è l’ora più buia (ricordate The darkest hour? c’è anche il film) della Gran Bretagna dai tempi della Seconda guerra mondiale.Da più parti si invoca lo spirito del, come se fosse una fatina dalla bacchetta magica che risolverà tutto.Piccolo bignamino, per chi durante l’ora di storia era in corridoio a pomiciare o in bagno a farsi una canna:. Secondo la vulgata britannica la gente si aiutava a vicenda, le distinzioni di classe si offuscarono e la Regina Madre visitava l'East End bombardato di Londra, la zona povera dove probabilmente non aveva mai messo piede prima. Probabile non ne conoscesse neppure l’esistenza.Forse l’ho fatta un po’ troppo enfatica, ma gli inglesi la raccontano così. Ed è uno dei punti di forza su cui è stato ricostruito lo spirito nazionale nel secondo dopoguerra. La retorica del caso, per certi versi anche vera, è accompagnata dal racconto di come il popolo unito abbia mantenuto la calma, sia andato avanti e grazie a questo abbia vinto la guerra e sconfitto il nazismo.. Anche se sinceramente c'è da augurarsi che questo C-19 non sia così mefitico come Hitler.La retorica però è già questa:I nerd del distretto tecnologico di Shoreditch stanno già sviluppando il videogioco (BoJo vs C-19) che manderà presto in soffitta Fortnite e il popolo, secondo i sondaggi di Yougov, è tutto con il pazzo biondo.Il 4 per cento non sa. Ancora più incredibile la risposta alla domanda seguente: sarà facile stare chiusi in casa per tre settimane? il 66 per cento dice sì. Il 29 per cento (quelli un po' meno pazzi del biondo e cricca) dice no. Non pervenuta la domanda fondamentale: credete che il provvedimento sia stato preso troppo tardi?