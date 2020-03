Così come le strade che lo circondano., fa silenzio, in questo momento difficile, per tutti. E pensare che qualche settimana fa il, casa dei lariani, appoggiato proprio lì, in riva al lago, fido compagno del, esultava, gioiva, esplodeva per i gol del suo bomber, Alessandro. Costretto, come tutti, a restare a casa. 10 gol in campionato, uno in Coppa Italia di C,, come lo chiamano i tifosi (copyright del suo coinquilino, nonché compagno di squadra, Ciro) alterna relax a doveri: "Io e Ciro facciamo colazione insieme, poi lui si chiude in casa per giocare alla Playstation, è un fenomeno. Gioca a Fortnite... Io ne approfitto per fare la tesi".rubrica nella quale personaggi del mondo del calcio raccontano come stanno vivendo questo momento, difficile per tutti.Quindi ne approfitto per fare un po' la tesi. Alternata con Netflix, ma la sto facendo. Mi sto laureando in Economia bancaria". Che poi, come funziona la laurea in tempi di coronavirus lo abbiamo visto in questi giorni: un messaggio su, una proclamazione via mail, un discussione via. "Mi devo ancora informare bene, però prima cerco di finire la tesi, poi magari parlo con la prof e sento bene. Male che vada andrà a luglio. Spero che a luglio possa essere tutto sistemato". Tesi, sì. Quindi il dovere. Ma anche un po' di svago non nuoce.- Ed eccoli, i consigli di bomber(foto comofootball.com): "Tu stai guardando l'Apache? L'ho vista a pezzi, ora sto vedendo, poi ogni tanto cambio, mi hanno consigliatoma non l'ho ancora iniziata". Che dici, dici: "Ho visto che ha segnato il gol che ha fatto vincere il campionato...". E qui, nostalgia del campo che prende il sopravvento: ". La quotidianità, andare al campo, scherzare coi compagni. Che poi vai negli spogliatoi, ti alleni e ti chiedi quando hai un giorno libero... però è normale che se ci levi il giocare, l'allenarti, è normale che ti manca. Noi ci siamo cresciuti col pallone tra i piedi. Ma è giusto così. E' un periodo di difficoltà per l'intero mondo e ognuno deve fare il suo, attenendosi alle disposizioni di gente più competente di noi, di me e di noi calciatori che siamo un po' ignoranti...".? Una risata, sincera e simpatica: "Eh, ma ci ho messo parecchio per laurearmi,Meglio tardi che mai, comunque. E' una soddisfazione personale". E come dargli torto.I social accorciano le distanze, chi è lontano lo puoi sentire vicino. E gli scherzi che fai nello spogliatoio, si trasformano in battute da fare su Instagram per prendere in giro chi, la domenica, è al tuo fianco per portare a casa i tre punti: "Toninelli (difensore centrale del Como, ndr) mi sembra già un po' ingrassato... Scherzi a parte, mangia e beve e non mette su un chilo. Ci sentiamo e scherziamo con tutti. Ora non ci vediamo da poco, ancora non ci manchiamo così tanto. Poi io qua ho Ciro, quindi va bene, un compagno di squadra, e un amico, lo vedo tutti i giorni". Che poi, lì a Como, c'è un gran gruppo: "Siamo molto legati, scherziamo tanto, ci sono i 'buffoni' - in tono scherzoso eh - della squadra, ma non faccio nomi... Ci vediamo molto, solitamente, anche fuori dal campo: si pranza e si cena insieme". Un gruppo, diviso per il coronavirus ma unito, negli intenti. In attesa di rivedersi, tesi e serie tv. Con una precisazione: "la sto guardando adesso eh, non è la mia preferita. Ci sta un ripasso della Casa di Carta, ma guardateviEcco, quella è il top".