. Saveriano, attaccante 33enne, è il bomber della Carrarese: in un attacco che vanta uomini come Massimo Maccarone e Ciccio Tavano, Infantino è capocannoniere dell'intero girone A con 16 reti. "Mi ha chiamato Ghirelli, il presidente della Lega Pro" racconta in esclusiva a. "Mi ha detto che Infantino voleva mandarmi una mail. Credevo fosse uno scherzo di qualche compagno, non mi sembrava vero. Non succede tutti i giorni che di essere cercati dal numero uno del calcio mondiale! Spesso ho anche scherzato sui social dicendo che era mio parente (ride, ndr)".Ripercorriamo i fatti: Gianni Infantino ha mandato una mail per congratularsi con i calciatori di Serie C per le campagna ##DistantiMaUniti e la campagna anti-razzismo. "sul comportamento che si deve tenere perchè la salute venga salvaguardata. Continua a essere un esempio perchè tutti noi possiamo uscire dalla crisi di oggi migliori di come ci siamo entrati".Saveriano (foto Carraresecalcio.it by Gianni Barbieri) si racconta a 360°, tra l'emozione della sorpresa e una quarantena vissuta in casa.. Faccio qualche esercizio per tenere tonici i muscoli, seguo il programma della società. E poi mi tengo in contatto con i compagni tramite le varie chat, abbiamo fatto anche una video-chiamata con il mental coach".All'orizzonte, infatti, resta il sogno di riprendere a giocare. In classifica, la Carrarese è seconda solo al super-Monza targato Berlusconi: "La prima cosa è la salute, ma spero che quando tutto sarà finito si possa finire come è giusto che sia.". C'è rischio, tuttavia, che la crisi abbia ripercussioni letali nel mondo del calcio. "Chiaro e diretto: la Serie C alza la voce.