È cambiato, nella sostanza ancor più che nella forma, tutto ciò che è lavoro. Vero, una connessione a internet è sufficiente per fare in modo che si possa continuare a mantenere la rete di contatti anche a distanza, come accade anche in periodi normali. Così come l'ufficio domestico resta quello in cui organizzare il lavoro e gestire la consegna di articoli: sveglia, colazione, rassegna stampa, prima impostazione del lavoro del giorno con la redazione e poi si ricomincia, al telefono e alla tastiera. Però non ci sono eventi da seguire, che siano partite o conferenze stampa. E non è entrata nel vivo la baraonda del calciomercato, che solitamente riempie ancor più del resto dell'anno la giornata quando i campionati sono fermi.. La notizia si può inseguire restando fuori da una sede per ore, la percezione dei tifosi non è solo quella che si respira sui social ma anche o soprattutto quella che c'è (o non c'è) fuori dalla struttura di allenamento. E poiCosì come il confronto continuo con quei colleghi che fanno la stessa vita e che rappresentano una parte fondamentale nella rete di contatti, pochi ma fidati e con cui lavorare gomito a gomito anche se di realtà differenti., insomma: in fondo la giornata lavorativa procede come spesso accadeva, con la cadenza ritmata delle consegne che procede nonostante spesso si abbia la sensazione di non finire mai.Anche per chi vive da solo con un cane come me. E meno male che Nana (il nome del mio bulldogue francese) c'è: le privazioni sono le stesse di tutti gli altri italiani, strade vuote e locali chiusi, amici e parenti a distanza da poter guardare negli occhi grazie alla videochiamate, l'amore incondizionato di una coinquilina del genere rappresenta un sostegno fondamentale (di certo non in quanto certificazione a quattro zampe per fare due passi)., anche in questi giorni, a distanza, pur occupandosi di calcio e di sport. Perché continuare a lavorare è un privilegio, un diritto. In questi giorni, specialmente per chi si occupa di informazione, a maggior ragione un dovere. Studiando, approfondendo, verificando, come e più di sempre, andando anche oltre la nostra zona di confort del solo contesto “calcio e sport”, per quanto in queste settimane anche all'interno del mondo Juve sia di fatto successo di tutto in questa era Coronavirus.