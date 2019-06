Aspettiamo che finisca il mercato? E certo, cos'altro vuoi fare sennò? Però, cavolo, Manolas se n'è andato per 34 milioni - a quella che una volta, ahi ahi, era una diretta concorrente e non mi pare sta cifra, visto il livello del greco e la penuria di centrali che c'è in giro - e, per adesso, la coppia centrale della Roma è Fazio-Juan Jesus. Dice: forse prendono Bartra. Com'è? Discreto difensore. Certo, se il Barcellona non l'ha tenuto e il Dortmund l'ha lasciato andare, di sicuro non stiamo parlando del nuovo Sergio Ramos. In ogni caso, aspettiamo. Se arriverà e quando arriverà, vedremo. Intanto godiamoci Fazio e Juan Jesus.



Dice: però è arrivato Spinazzola. Sì ma come sta? Risolti o no i problemi al ginocchio? No dico, così giusto per chiedere, considerando che nessuno dimentica, a proposito di giocatori di cristallo, i vari Karsdorp, Schick, Defrel. Sia chiaro: se Spinazzola sta bene, la Roma ha preso un esterno fortissimo. Uno che a Di Francesco, ad esempio, sarebbe servito mica poco... Però l'ha pagato 25 milioni e per prenderlo ha ceduto Luca Pellegrini e ci ha messo pure 10 milioni sopra. Affare? Mah. Il Pellegrini che ho visto al Mondiale Under 20 è stato pazzesco. E comunque se la Juve lo prende, il sospetto che abbia fatto un affare a prezzo abbordabile c'è, eccome.



Da queste parti poi, gira voce che potrebbe arrivare il Pipita Higuain. E il mondo giallorosso si interroga. Spaccato, anche. E' ancora un giocatore con la scintilla? E' al capolinea? Io sono per la prima ipotesi. Ritengo che Higuain debba giocare in una piazza dove la concorrenza è minima e possa sentirsi un re. Vi dice qualcosa? Roma piazza perfetta per rilanciarlo. Poi, certo, dipende dai costi dell'operazione. E siamo arrivati a Diawara. Mentre il Napoli,un tempo rivale e ora inquilina del piano di sopra assieme all'Inter, mi pare evidente, si prende Manolas, ti dà Diawara, se l'operazione si concluderà positivamente, come pare. Tre anni di Napoli, tra l'altro alla scuola di Jorginho uno dei migliori registi in circolazione, senza lasciare traccia. In campionato ha collezionato circa 2350 minuti in tre stagioni. Cioè circa 25 partite intere se sommiamo il minutaggio a fronte di 49 presenze. E' subentrato a gara in corso 25 volte. Ha giocato da titolare appena 23 volte. E la Roma ci punta dritto pagandolo, a spanne, una ventina di milioni. Fate voi.



Poi, certo, se dovesse arrivare Barella allora sì che la musica potrebbe cambiare. Perchè pare che la Roma abbia sorpassato l'Inter offrendo al Cagliari Defrel e 35 milioni. Il Pipita rigenerato e Barella: così si inizierebbe a ragionare finalmente.