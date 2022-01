Amadou Diawara dovrebbe restare a Roma. Il centrocampista è da molte settimane al centro del mercato giallorosso in uscita ma dopo aver aperto alla cessione, molte piste sembrano essere sfumate. Il Valencia ha completato gli acquisti di Moriba e Gil e sembra lontano da un possibile nuovo acquisto, il Venezia ha ricevuto il no del ragazzo mentre il Galatasaray, la pista che sembra più plausibile, ha acquistato Pulgar dalla Fiorentina. L'ultima possibilità è quella che il Cagliari in una trattativa che porterebbe Nandez in giallorosso.