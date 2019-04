Amadou Diawara, centrocampista del Napoli, è alle prese da metà marzo con un infortunio muscolare dalle incerte tempistiche di recupero. Di lui ha parlato a Radio Marte il fratello Cheick: "Amadou vuole tornare prima della fine della stagione e i medici stanno facendo di tutto per curarlo al meglio anche in vista della Coppa d’Africa. Mio fratello è contento di giocare nel Napoli anche perché sta bene con la squadra ed è in una città di cui non si è mai lamentato. Gli allenatori sanno quello che fanno e se lo schierano poco hanno le loro ragioni, ma è chiaro che Amadou vorrebbe fare di più: è concentrato, lavora a testa bassa per convincere l’allenatore e spera in qualche occasione. Per Amadou il meglio deve ancora arrivare.



Non solo il Napoli, anche la nazionale della Guinea ha bisogno di lui e per questo vuole tornare il prima possibile. Non c’è una data precisa purtroppo, ma è chiaro che la speranza è che torni presto. Amadou non ha perso le sue qualità in questi anni, ha talento, ma nel calcio ci vuole continuità e non avendola trovata va un po’ in difficoltà. Lui è contento a Napoli e spera di riuscire a trovare il suo posto in azzurro."