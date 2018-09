Daniele Piraino, agente di Amadou Diawara, è intervenuto a Radio Marte: "Amadou primo tempo abbastanza incolore, nella ripresa ha fatto bene. Non ti so dire la causa della sostituzione, sono rimasto stupito anche io. Con Ounas la squadra ha iniziato a giocare bene. L'ho sentito Amadou, non ha chiesto la motivazione della sostituzione. Probabilmente dovuta al cartellino giallo. Sarri chiedeva un altro tipo di lavoro. Ho sentito critiche già fuori luogo, anche Sarri non fu brillante. Scontento di fare il vice Hamsik? Non è un vice Hamsik, partono dallo stesso livello".