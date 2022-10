si rilancia con il gol del 2-0 in, al termine dell'incontro il trequartista spagnolo ha parlato a Sky Sport: "Voglio sempre aiutare la squadra. Il gol è importante per me e per la squadra, sono molto felice soprattutto per la prestazione della squadra e per i tre punti. Il mister prepara sempre bene la partita. Abbiamo vinto e questo è l’importante".- "Non c’era niente di particolare. Da piccolo vedevo questo e volevo farlo. Rafa mi ha messo lì e non mi ero visto mai così alto. Adesso la dieci è mia. Ero felice ed emozionato per il gol".- "Loro mi vogliono bene e anche io a loro. È una squadra molto unita, ci alleniamo ogni giorno e ci vediamo sempre. Sono un bravo ragazzo (ride, ndr)".- "Io mi vedo sempre bene quando gioco, come tutti i giocatori. Voglio giocare dove il mister mi mette, certo che in quella posizione non ho mai giocato così aperto. Da esterno avevo giocato ma così mai. Il mister mi ha messo lì e io volevo fare tutto per la squadra. Dove il mister mi mette io sono contento".- "Saranno contenti di sicuro per questo gol. Siamo stati molto insieme al Manchester City, loro sono giocatori incredibili e noi ogni tanto parliamo".- "Io sono molto contento qua al Milan. Mi vogliono bene, adesso sono qua e voglio fare di tutto per aiutare la squadra e rendere felici i tifosi".