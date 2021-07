Per un sacco di tempo di- in- non sarebbe mai venuto in mente a nessuno. Per tradizione siamo stati a lungo - noi italiani - la terra dei portieri. Da, da: interpreti eccellenti, spesso tra i migliori del mondo. Poi trent’anni fa dalarrivò un portiere biondo, timido, timorato di. Si chiamava Claudio, era brasiliano (e a molti questa sembrò un’eresia), e contribuì a fare grande ildinei primi anni 90.- pur essendo un fortissimo giocatore di pallavolo -Non di rado, infatti, i difensori del Parma - da Grun a Minotti fino ad Apolloni - «alleggerivano» passando pallone al brasiliano, che se la cavava egregiamente.: in questi trent’anni ne abbiamo visti molti, buoni portieri o meteore di una sola stagione, fino ad arrivare ad un interprete - il francese Mike, che promette di ritagliarsi uno spazio di prestigio nella storia non solo del, ma dei portieri del nostro campionato.Del resto i portieri più affidabili - nella continuità di rendimento - degli ultimi tempi sono quasi tutti stranieri:(ex Udinese, ora Atalanta),, il veterano, ormai in Italia da 17 anni. Promossi nella loro esperienza italiana anche(passato dalla Spal al Toro),. Oggiha voluto ail portoghese, a difendere quella porta che in questi anni già ha visto essere affidata a fuoriclasse come, discreti mestieranti come, lo svedese(probabilmente poco fortunato nella sua esperienza giallorossa), specialisti in topiche come(ha sulla coscienza l'esonero di), portieri di statura europea comee - andiamo alla fine degli anni ’90 -. Non ha convinto - ma c’erano aspettative alte - il finlandese; mentre l'ex spallino- ha trovato in Francia (tra Rennes e Digione) le sue stagioni migliori.In Italia negli ultimi trent’anni sono arrivati campioni affermati in Europa come l’olandeser (due anni con alti e bassi alla Juve) ma anche interpreti completamente fuori fase come l’inglese Joe(un anno sciagurato al, e dire che veniva da sei stagioni al City); fenomeni come i brasiliani, che nelle due sponde disono stati per anni pilastri assoluti (a proposito di brasiliani: decisamente più di basso profilo la carriera italiana di); ed eccellenti interpreti come lo spericolato francese(Inter, Verona, Parma, Fiorentina). Toccata e fuga per lo svizzero Marco(Cagliari, anni 90) o del serbo Aleksandar, che giocò una discreta stagione a Perugia, sempre nella seconda metà degli anni 90.Prima di Maignan, la tradizione al Milan è significativa. Abbiamo già citato(rossonero dal 2002 al 2010. duenel suo palmares: tocca a lui allenare il francese) e con lui va menzionata la sua riserva per qualche anno, l’australiano Zeljko. Ma vale qui la pena ricordare anche il tedesco Jens, al posto di Sebae dopo un robusto decennio tra i pali dello. S. Al Mondiale del 2006 difese la porta della Germania e divenne famoso per aver nascosto nei calzettoni i bigliettini para-rigori che gli erano serviti durante il quarto contro l’Argentina (l’espediente si rivelò decisivo, con Lehmann che parò i tiri di Ayala e Cambiasso e spinse la Germania in semifinale).Come Mike, ancheaveva la maglia numero. Sempre al: quello di(2014-2016) è stato un passaggio fugace, diciamo che ha fatto da apripista all’esplosione di. E dire che al Real aveva persino tolto il posto a un monumento come. Per vari motivi hanno avuto ruoli da comparsa il brasiliano Gabriel e lo spagnolo Pepe Reina (sostituito a stagione in corso dal bosniaco Begovic) e il rumeno, a tutt’oggi in forza al club rossonero.