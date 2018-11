In caso di vittoria, prenotato un posto agli ottavi di finale per la squadra di Massimiliano Allegri. Il club bianconero, intanto, pubblica tramite il proprio sito ufficiale le "" verso la partita:- L’unico precedente tra Juventus e Valencia risale alla prima giornata di Champions League, match in cui i bianconeri hanno vinto in Spagna (2-0) grazie a una doppietta di Miralem Pjanic dagli 11 metri.- Il Valencia non gioca una partita in Italia in una competizione europea dal dicembre 2009: in tale occasione gli spagnoli vinsero (2-1) sul campo del Genoa in Europa League.- La Juventus ha perso soltanto tre delle ultime 32 sfide casalinghe contro avversarie spagnole in competizioni europee (19V, 10N), anche se una delle sconfitte è arrivata nell’ultima partita contro una spagnola (3-0 vs Real Madrid, aprile 2018).- La Juventus è reduce da una sconfitta contro il Manchester United nell’ultimo match interno in Champions League; i bianconeri non hanno mai perso due volte di fila tra le mura amiche in competizioni europee.- La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei partite nelle fasi a gironi di Champions League, incassando due reti nella sconfitta (2-1) dell’ultimo turno contro il Manchester United.- In nessuna delle ultime sette sfide esterne del Valencia in Champions League sono stati segnati più di due gol (2V, 3N, 2P) – nel parziale gli spagnoli hanno realizzato quattro reti, incassandone cinque.- Cristiano Ronaldo, nel match d’andata contro il Valencia lo scorso settembre, ha ricevuto il suo primo cartellino rosso in assoluto in Champions League.- L’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, ha segnato contro 32 squadre diverse in Champions League. In caso di gol contro il Valencia, il portoghese eguaglierebbe il record di Raul – in rete contro 33 avversarie differenti.- Carlos Soler ha preso parte attiva al 75% dei gol messi a segno dal Valencia (quattro) in Champions League in questa stagione (una rete, due assist).- L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, ha segnato cinque gol nelle sue ultime cinque partite in Champions League: tanti quanti quelli realizzati nelle sue prime 24 presenze nella competizione.