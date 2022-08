, 10 momenti in cui la sfida ha dato il meglio di sé. In ordine cronologico, svelando pagina dopo pagina un grande classico del nostro calcio.Juventus-Roma 7-1 (6 marzo 1932)Non c’è partita. Dopo 14 minuti la Juve è già sul 3-0. Il gol della bandiera per la Roma lo segna Bernardini prima dell’intervallo, ma è un fuoco di paglia. Per la Juve doppiette di Mumo Orsi, Giovanni Ferrari e Giovanni Vecchina,. Un anno prima la Juve aveva perso 5-0 al Testaccio: la vendetta è consumata. La vittoria lancia la squadra allenata da Carcano verso ilJuventus-Roma 7-2 (8 ottobre 1950)Goleada senza precedenti, la Grande Abbuffata della Vecchia Signora.Il mattatore della domenica è il danese Karl Aage, che segna una tripletta. E’ un centrocampista (giocava con il numero 8) con spiccate attitudini offensive, tanto che quell’anno chiude il campionato da miglior marcatore bianconero con 23 gol, terzo nella classifica dei cannonieri della Serie A dopo(34) e(31).Juventus-Roma 0-1 (5 novembre 1967)Decide la gara il giovane(21 anni) ancora ignaro di tutto l’andirivieni che da allenatore farà tra Roma e Torino, riuscendo nell’impresa di vincere scudetti di qua e di là. Èdi Leoncini e Salvadore, Cinesinho e Menichelli:(lo scudetto lo vince il Milan). L’impresa di Torino - festeggiata dai duemila tifosi giallorossi al Comunale - è una piccola luce in una stagione grigia per la Roma allenata dal folcloristico Oronzo Pugliese.Juventus-Roma 0-0 (10 maggio 1981). Il gol di Ramonannullato per fuorigioco, l’arbitro Bergamo che annulla su segnalazione del guardalinee Sancini di Bologna, le proteste,, la cassetta della Rai che sparisce misteriosamente, Carlo Sassi che alla moviola della “Domenica Sportiva” dà ragione all’arbitro, i fotogrammi saltati.nella prima stagione dopo la riapertura delle frontiere (Liamper la Juve, Paulo Robertoper la Roma).Juventus-Roma 2-2 (4 dicembre 1983)Sono i migliori anni della loro vita.. Roma avanti con un diagonale di Bruno, reazione Juve che pareggia con Michele scatta con Nico Penzo. Finita? Macchè. Ultimo minuto di gioco, la Roma campione d’Italia in carica attacca a testa bassa, la Juve fa muro. E Roberto, il Bomber per eccellenza, azzecca la rovesciata della vita. Un'acrobazia spettacolare e definitiva che fissa il 2-2 finale.Juventus-Roma 5-0 (18 novembre 1990)(che quell’anno finiscefuori dall’Europa) coincide con la giornata di gloria di Totò, fresco reduce dalle Notti Magiche del mondiale che l’Italia ha organizzato in casa., la Roma si arrende presto. Nel tabellino finiscono anche Aldair (autogol di testa) e Roby, che fissa la cinquina al 90°. Curiosità: il gol è praticamente identico a quello che il “Divin Codino” segnerà quattro anni dopo al Mondiale Usa contro la Spagna.Juventus-Roma 2-2 (6 maggio 2001)Il gol dell’Aeroplanino arriva fuori tempo massimo,, dopo che la Juve di Carloè andata in vantaggio 2-0 () e la Roma ha accorciato le distanze con. E’ un gol iconico, quello di. Che. Il tocco sottomisura di Montella - a rendere vano il tuffo diche ha appena respinto un tiro di Nakata - diventa il poster di quella favolosa stagione.Juventus-Roma 1-2 (23 gennaio 2010)L’eroe di giornata è un norvegese come quelli che si vedono nelle serie tv. Carnagione chiara, lentiggini, capelli rossi, tendenza ad arrossire, fisico da paura. Si chiama John Arne, gioca terzino sinistro, e all’ultimo istante del match sbuca dal nulla e con un colpo di testa regala. Da segnalare che fin lì la gara era stata segnata - con i gol e le giocate - dai due fuoriclasse-bandiera, Alee FrancescoJuventus-Roma 1-0 (17 dicembre 2016)La Juve di, la Roma di. Sfida di andata, a Torino fa un freddo cane, 1-0 Juve, il gol decisivo lo segna il “Pipita”. È un gol da attaccante di razza, cercato, voluto, dribbling al limite e botta di sinistro, senza star lì a pensarci poi tanto., margine di sicurezza che la condurrà fino allaDettaglio: Gigisfodera un paio di clamorosi baffoni.Juventus-Roma 2-0 (6 febbraio 2021)Mesi cupi, di ansia e di dolore, il calcio italiano riparte, ma gli stadi - causa pandemia - sono chiusi. Si gioca senza pubblico e, sfruttando due errori della Roma allenata dal portoghese. Vantaggio di(stop di destro e tiro immediato di sinistro da fuori area), poi, che si impappina su un’incursione di Kulusevsky. Tensione a fine gara, con qualche bisticcio di troppo tra le due panchine.