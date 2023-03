E a partire dalla sua vicenda calcistica è stato parimenti grandissimo in tutto. Nelle genialità e nelle meschinità. Immensa gioia ha donato a chi ama il calcio, altrettanto dolore ha dispensato soprattutto a se stesso. Di sicuro non ha mai voluto una vita banale. E dopo averci lasciato è stato celebrato come meritava:, è stata raccontata da autori diversi sia attraverso la produzione pubblicistica che attraverso quella multimediale. MaRichiede al tempo stesso rigore storiografico e grande sforzo di immaginazione. Ciò che troviamo molto ben realizzato in un, sezionando ogni passaggio della sua vita con grande capacità di approfondimento e immedesimazione.Diviso in quattro tappe esistenziali, ciascuna anticipata da un prologo, il libro riesce mirabilmente a coniugare il materiale biografico (estratto attraverso la consultazione delle fonti aperte e delle pubblicazioni disponibili sulla vita di Maradona) e una buonissima capacità narrativa. Ne viene fuori unL'uomo che ha regalato al gioco del calcio un tocco artistico mai raggiunto prima di lui e ineguagliato dopo di lui. Soprattutto, stupisce che a scrivere non sia un tifoso del Napoli., ma ciò non gli ha impedito di scrivere un libro su Maradona con una passione che potrebbe appartenere a un tifoso napoletano. Senza però perdere mai di vista la necessitò di raccontare, su Diego, anche(Loris Caruso, In campo la vita sparisce, Castelvecchi, 2022, pagine 430, euro 24).@pippoevai