ha dichiarato ai microfoni di Prime Video:. Il mio era un bel Milan, che non disconosceva i valori, il merito, la bellezza, le emozioni, lo spettacolo, l'innovazione. Era una squadra nello spirito e nel gioco. È stata una grande esperienza eGuardavo le persone, la loro volontà, l'entusiasmo, la generosità, la modestia. La loro etica, l'etica del collettivo.Per me il calcio sarà sempre più un collettivo di intelligenza. I padri fondatori di questo sport avevano considerato il calcio uno sport di squadra offensivo, che ha perso le sue caratteristiche originarie in Italia, dove abbiamo interpretato il calcio come uno sport individuale e difensivo. Ma quando lasci il comando del gioco agli altri, potrà crescere la fantasia, la motivazione, la sicurezza? Non credo.- "È una bravissima persona. Cerca sempre di migliorarsi. Lui era un tattico.Spero che Pioli tenga una squadra molto compatta che cerchi di portare via l'idea all'avversario".- "Un grande, una persona che si fa voler bene, generosa. Io lo volli a tutti i costi e mi sbilanciai. Dissi: Se mi prendete Ancelotti vinciamo in campionato. E così fu.