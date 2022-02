Diego Costa attende una decisione del Fenerbahce. In un comunicato girato al media turco Ajansspor, l'attaccante brasiliano cercato anche dalla Salernitana negli ultimi giorni di gennaio ha voluto far chiarezza sulla sua posizione: "C'è un manager autorizzato da me e dal mio agente per trattare in Turchia. Offerte dalla Russia? Deciderò in base alla conclusione dell'affare con il Fenerbahce che sta portando avanti manager autorizzato in Turchia".