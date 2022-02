Diego Maradona junior parla dell'addio di Lorenzo Insigne al Napoli a Calciomercato.com: "A Lorenzo voglio bene. Non sono nessuno per giudicare la sua scelta. Chi lo sta criticando cambia lavoro per 50 euro al mese. Quando non ti vogliono più è giusto andare via. Lorenzo ha fatto di tutto per rimanere ma il Napoli, in maniera lecita, ha preso una strada diversa. Così è anche normale che Lorenzo abbia deciso di andare in Mls. Questa scelta non cancella quello che ha fatto e fa per la squadra. Andrà via ma resta un figlio di Napoli e merita estremo rispetto".