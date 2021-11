Il Milan si sta godendo la pausa delle nazionali guardando tutti dall'alto verso il basso. Anzi, quasi tutti: primo posto con 32 punti insieme al Napoli, lo 0 nella casella delle sconfitte e Stefano Pioli premiato come miglior allenatore del mese. La squadra va che è una meraviglia, merito anche di Maldini e Massara che hanno creato il giusto mix in rosa tra giocatori esperti e giovani.- A Milanello c'è un mondo che non si vede, racconta la Gazzetta dello Sport, e che contribuisce giorno dopo giorno ai successi rossoneri. Tanto quanto Ibra e compagni. A partire dai collaboratori storici dell'allenatore, su tutti il vice Giacomo Murelli che lavora insieme a Pioli dal 2004 e insieme hanno girato l'Italia in lungo e in largo. Ma ci sono anche volti più o meno noti che da quelle parti sono di casa: Luigi Ragno era il preparatore dei portieri nel Milan di Gattuso,, figlio dell'allenatore che osserva tutte le partite dalle tribune. Tanto lavoro dietro le quinte con una cura minuziosa al particolare. Nel centro sportivo sono stati cambiati i macchinari nelle palestre e sono aumentati gli spazi per la fisioterapia, piacciono molto le fitball e il pilates sta prendendo sempre più spazio. Importante anche la riatletizzazione per recuperare dagli infortuni e - soprattutto - per preservarli. Dopo il lavoro lavoro si dedica tempo allo stretching e alla crioterapia.- Dietro le quinte ci sono circa, quattro di loro sono analisti che studiano le partite al microscopio, cercando l'errore o l'intuizione giusta dai quali partire. Uno studio approfondito che misura i chilometri percorsi, i passaggi giusti e sbagliati. E solo uno di loro quattro, Luciano Vulcano, va in panchina insieme a Pioli.- L'alimentazione dei giocatori è affidata a uno staff numeroso che si occupa di seguire il menu giorno per giorno.. A pranzo si mangia tutti insieme a Milanello, dove tra i piatti più richiesti ci sono gli hamburger e il riso al curry. Per un menù... da capolista.