La notizia era nell'aria, ora è ufficiale: Massimo Cellino torna ad essere il presidente del Brescia, dopo le dimissioni rassegnate un paio di settimane fa. Come comunica il club lombardo, il Cda ha deciso di confermare l'imprenditore alla guida della società:



Il C.d.a Brescia Calcio, nell’odierna riunione:



Su proposta del Consigliere Dr. Stefano Midolo e all’unanimità ha deliberato di confermare nella carica di Consigliere di Amministrazione e poi di Presidente del C.d.a. il Sig. Massimo Cellino che in considerazione di quanto in precedenza ha accettato la nomina.

Ha deliberato all’unanimità l’approvazione situazione patrimoniale intermedia al 30-09-2022 predisposta ai sensi art. 85 delle NOIF FIGC.