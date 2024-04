Ladisi chiude con una sfida scoppiettante:ilospita ilnel monday night del massimo campionato britannico.contro, ma soprattutto una partita che mette in palio punti pesanti. Da una parte i Seagulls cercano una vittoria dopo i due punti ottenuti nelle ultime quattro giornate per rilanciarsi nella corsa a un posto in Europa (il Brighton deve anche recuperare la partita con il Chelsea); dall'altra i Cityzens vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva per rispondere all'Arsenal e portarsi a -1 dai Gunners (ma il City ha un'altra gara da recuperare, contro il Tottenham).

: Steele; Veltman, Van Hecke, Dunk, Barco; Gross, Baleba; Lallana, Moder, Joao Pedro; Welbeck.. De Zerbi.: Ederson; Walker, Akanji, Ake, Gvardiol; Kovacic, Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Foden; Alvarez.. Guardiola.