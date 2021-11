La bufera super la decisione di eliminare la doppia utenza per ogni abbonamento non accenna a placarsi e la vicenda si arricchisce di nuovi elementi:. A riferirlo è Ansa, secondo cui: tradotto, gli spettatori potrebbero regolarmente seguire la stessa partita da due dispositivi diversi e distanti con lo stesso abbonamento per il prosieguo della Serie A 2021/22.- A cosa si deve il possibile cambio di rotta da parte di Dazn? La decisione di posticipare lo stop della doppia utenza sarebbe legata alla convocazione da parte del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, per fare chiarezza sulla vicenda, convocazione alla quale è seguita la replica della piattaforma OTT che si è detta disponibile alla collaborazione e al confronto con autorità e istituzioni: l'incontro è in programma, presso il mise, il prossimo 16 novembre alle ore 15.