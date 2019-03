Il dietrofront di Gasperini è arrivato, sì, mané tantomeno al segretario generale blucerchiato Massimo, spinto a terra dal mister di Grugliasco domenica, durante la partita tra i genovesi e l’Atalanta. Ieri l’allenatore ha affidato al sito ufficiale nerazzurro un messaggio in cui si diceva “Davvero molto dispiaciuto” per il fatto del Ferraris, e per le polemiche che ne sono scaturite. Dichiarazioni che dalle parti di Corte Lambruschini sono state lette più come una presa di posizione nei confronti della possibile sentenza del, piuttosto che verso la Samp. Tanto è vero che nella dichiarazione non si legge la parola ‘scuse’, e dall’Atalanta sino a ieri sera non era arrivata alcuna telefonata ufficiale a Ienca.Il dirigente blucerchiato, caduto a terra, ha ricevutoper una mano gonfia (così è indicato sul referto dell’ospedale) e secondo Il Secolo XIX avrebbe chiesto una deroga alla Figc perQuesto perché i tesserati, per ogni fatto avvenuto all’interno dello stadio, vengono giudicati dalla giustizia sportiva e non da quella ordinaria. Ienca invece sarebbe intenzionato a. La punizione del giudice sportivo dovrebbe essere relativamente leggera: si parla di paio di giornate di stop. Diverso il discorso relativo procura federale, che potrebbe acquisire il materiale video e valutare se esistono gli estremi dell’aggressione.