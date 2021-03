Dietrofront Germania, niente super lockdown nei giorni di Pasqua. Ad annunciarlo è stata Angela Merkel subito dopo la videoconferenza con i ministri-presidenti dei Laender: "È un errore che deve essere chiamato come tale, un errore mio e soltanto mio. E bisogna correggere in tempo. So che questo procura altra insicurezza e chiedo perdono a tutti i cittadini e a tutte le cittadine, la decisione è stata presa con le migliori intenzioni ma è affrettata e impraticabile visto il poco tempo a disposizione. Spero che i tedeschi mi potranno perdonare. Sconfiggeremo il virus insieme. Il percorso è difficile, segnato da successi ed errori, tuttavia il Covid-19 perderà lentamente, ma inesorabilmente".