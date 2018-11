Il Milan ci riproverà per Milinkovic-Savic. Come riporta l'inviato di Sky Sport Matteo Petrucci, in casa Lazio non c'è aria di pentimento per aver rispedito al mittente tutte le offerte arrivate per il serbo. Richiesta troppo alta quella di almeno 120 milioni? Forse sì.



VALUTAZIONE MILINKOVIC – Ecco le parole dell'inviato: “Non si sono pentiti di aver tenuto Milinkovic-Savic, anche se la Lazio si sta rendendo conto che quei 120 milioni chiesti in estate erano un po’ troppi. Tante squadre volevano Milinkovic ma nessuna si è avvicinata a quella cifra. Il Savic visto in questi mesi ha una valutazione molto inferiore". Poi un pensiero sul Milan, prossimo avversario biancoceleste, che potrebbe tornare su Milinkovic: “In estate nel lotto delle pretendenti c’era anche il Milan, non mi stupirei se tornassero alla carica. Ci sono dei paletti da rispettare e non è così facile per il Milan, ma è una delle pretendenti, non per gennaio. Vedremo anche il prezzo”.