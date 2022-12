A poche ore dall’inizio del nuovo anno, riflettori accesi sulper diversi club di Serie A. Tiene ancora banco, per la cronaca, la querelle(attuale main partner di maglia). Tra le due realtà c’è un confronto serrato proprio in questa parte finale del 2022.. Nel primo caso Digitalbits terminerebbe la stagione nel ruolo di main, optando, successivamente, per la posizione di “premium partner” (valore stimato). Ciò porterebbe al lancio di un(com’era previsto, tra l’altro, nel contratto di main sponsorship). Nel secondo caso, il prossimo 4 gennaio,(l’Inter affronterà nel match serale la capolista Napoli)Sempre il club lombardo, negli ultimi giorni, ha ufficializzato(fino al giugno 2024, con opzioni per le stagioni successive). Una partnership del valore di 5 milioni di euro. Il colosso californiano, leader nelle vendite e aste online, sarà visibile(sleeve sponsor), andando a coprire proprio la posizione, che, un anno fa, era presidiata da Digitalbits prima dell’upgrade sulla maglia.nuovo infotainment partner dell’Inter (ha accompagnato l’undici nerazzurro a Malta durante la pausa forzata imposta dal Mondiale).Novità commerciali importanti anche in “casa”. I rossoneri hanno ufficializzato il prolungamento del rapporto di partenariato con, presente sulla maglia da ben 15 anni (proseguirà). Un accordo economico vicino ai(con un’importante parte premiale in caso di raggiungimento dei principali traguardi sportivi). Per la compagnia emiratina, che sponsorizzerà anche le maglie delle giovanili coinvolte nel progetto “AC Milan Academy”,, dove, attualmente, sono operativi 36 voli per 4 diverse destinazioni (Milano, Roma, Bologna e Venezia).Sponsorizzazione nuova anche per l’, attualmente all’ottavo posto e ad appena 3 punti dal pass per l’Europa. I bianconeri hanno presentato il nuovo co-sponsor. E’ il marchio(appare sotto il logo di Dacia). La società di credito al consumo del gruppo Cassa Centrale–Credito Cooperativo Italiano, con sede tra l’altro a Udine, affiancherà il club fino al termine della stagione e ha debuttato nell’amichevole casalinga (contro il Lecce) dello scorso 23 dicembre.. Solo tre società hanno cambiato il sodalizio commerciale principale: il neo promosso, sponsorizzato da Motorola, ilda quest’anno legato al brand britannico Cazoo e l’, che, ad inizio stagione, ha sostituito Socios.com proprio con Digitalbits.