La priorità in questo momento sono le cessioni. Niente nomi importanti, chiaro; ma la Juventus ad oggi sta lavorando con Marotta e Paratici alla possibilità di monetizzare con diversi giovani. Almeno due bianconeri che hanno girato l'Italia in prestito potranno salutare, da valutare l'opportunità di un diritto di riacquisto, la Juve però questa volta è pronta a fare cassa. E mentre dalla società arrivano segnali di incedibilità per Pjanic, i talenti italiani adesso possono aiutare a mettere denaro fresco in cassa, come fatto nello scorso inverno ad esempio con Mattiello e Lirola.



SALUTI E ACQUISTI - Uno di questi può essere Rolando Mandragora, centrocampista che era in prestito al Crotone e si sta avvicinando sempre di più al Genoa, con la Juve intenzionata a mantenere una corsia preferenziale per il futuro; Alberto Cerri invece ha fatto molto bene in Serie B col Perugia, chiesti 15 milioni all'Udinese che lo ha sondato, decisamente troppi. Potrebbe finire in Germania, l'Eintracht Francoforte mette 12 milioni sul tavolo e la Juve ci pensa. Anche Moise Kean con un'offerta importante potrebbe salutare con eventuale diritto di riacquisto, altrimenti c'è la strada del prestito semplice come quello da cui è reduce al Verona. Almeno due saluteranno, lavori in corso per monetizzare. E per stringere poi su diversi acquisti dopo Emre Can e Perin: Joao Cancelo è in cima alla lista degli obiettivi ma non è l'unico perché resiste la pista Darmian, la Juva farà presto la sua scelta eppure non vuole spendere 40 milioni per il portoghese. Negli altri ruoli c'è massima calma, aspettando altre cessioni. Quelle che contano più di tutte, magari in attacco...