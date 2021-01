Arrivano nuove conferme sul rapporto sempre più solido fra Diletta Leotta e Can Yaman. Ma secondo quanto riportato dal settimanale Oggi il rapporto fra i due non sarebbe però di tipo amoroso, o meglio non da innamorati. Anzi, ​secondo il settimanale: "Probabilmente sono solo una coppia di amici e di affari. Tanto che c’è chi è pronto a giurare che Diletta presto sbarcherà anche in Turchia dove potrebbe diventare la nuova eroina bionda delle serie tv in salsa ottomana…”



