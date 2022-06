Diletta Leotta si racconta in un'intervista alla Stampa, rivelando un aspetto della sua vita privata relativo all'abbigliamento. "Non sono così "addicted" rispetto alla moda, in realtà mi piace vestirmi comoda - svela la conduttrice di Dazn -. Dopo i due anni di pandemia in cui passavo le giornate in tuta, dico la verità, faccio un po' più fatica a vestirmi diversamente. Certo, poi ci sono le occasioni in cui devi tirar fuori il capo più carino che hai, ma, nella quotidianità, se potessi, starei in tuta tutto il giorno". Un po' come l'allenatore Maurizio Sarri...



