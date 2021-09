Il primissimo Tapiro d’oro - versione “bufferizzata” - della nuova stagione di Striscia la notizia va a Diletta Leotta, volto di Dazn, "a nome di tutti gli italiani che non riescono a vedere le partite per il mal funzionamento della piattaforma di streaming", questa la motivazione riferita da Striscia. Intercettata da Valerio Staffelli sabato sera a Milano, Leotta ha detto: "Se fosse per me sistemerei io tutte le antenne d'Italia", ammettendo anche di essere di nuovo single dopo la fine della storia con l’attore Can Yaman.



