"Primo traguardo con te. Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni..." Sara Scaperrotta la storica ex di Nicolò Zaniolo con cui ha avuto da poco un figlio, Tommaso, si è laureata all'Università La Sapeinza nel corso Scienza della moda e del costume.



Immancabili le foto pubblicate sul suo seguitissimo profilo instagram dove questa volta non si è mostrata in tutto il suo splendore con foto supersexy, ma ha scelto la semplicità di un vestito nero, di una corona di alloro con rose rosse e il proprio bimbo in braccio a cui va la dedica per questo successo: "Primo traguardo con te. Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni..."



